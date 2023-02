Fitbit Versa 2 con ALEXA: solo 126€ e metti al polso una vera eccellenza

Fitbit Versa 2 è uno smartwatch che, una volta indossato, ti permetterà di ascoltare musica, impostare sveglie e timer, consultare il meteo, controllare le notifiche del tuo smartphone e molto altro ancora grazie al supporto dell’infallibile Alexa. Massima comodità e lunga durata della batteria.

Segui l’istinto, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 36%, Fitbit Versa 2 potrà essere tuo con appena 126 euro invece di 199 euro.

Minimo storico su Amazon per Fitbit Versa 2

Tieni sotto controllo le statistiche in real time durante gli allenamenti, lasciando lo schermo del tuo Fitbit Versa 2 sempre acceso. Il display dello smartwatch è un vero piacere per gli occhi: luminosità fino a 1000 nit e protezione Corning Gorilla Glass 3. L’orologio rileva il battito cardiaco in modo continuo, seguendone l’andamento.

Goditi la compagnia di oltre 300 brani musicali grazie all’applicazione Spotify. Le notifiche push ti avviseranno circa la ricezione di telefonate, messaggi ed appuntamenti in calendario. Fitbit Versa 2 è un apparecchio impermeabile, che potrai utilizzare anche durante le tue nuotate in profondità fino a 50 metri.

Non perdere questa opportunità, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo Fitbit Versa 2: oltre a risparmiare 73 euro, lo riceverai con spedizione gratuita in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.