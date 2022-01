Fitbit Versa 2 con ALEXA in offerta a PREZZO IMBATTIBILE (-50€)

Fitbit Versa 2 è un pregevole smartwatch grazie al quale sarai in grado di tenere d'occhio il meteo, impostare timer e sveglie, controllare i tuoi dispositivi smart home e molto altro ancora con il supporto dell'assistente vocale Alexa.

Cogli al volo questa opportunità: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 25%, pagherai 149,11 euro con un risparmio di oltre 50 euro.

Fitbit Versa 2 in offerta a prezzo bassissimo

Tieni sotto controllo le statistiche in real time durante gli allenamenti, lasciando lo schermo del dispositivo sempre acceso: in qualunque momento, potrai tranquillamente disattivare tale modalità. Il display è un vero piacere per gli occhi: luminosità fino a 1000 nit e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Lo smartwatch rileva il battito cardiaco in modo continuo, seguendone l'andamento. Goditi la compagnia di oltre 300 brani musicali grazie all'applicazione Spotify. Le notifiche push ti avviseranno circa la ricezione di telefonate, messaggi ed appuntamenti in calendario. Stiamo parlando di un apparecchio impermeabile, che potrai utilizzare anche durante le tue nuotate in profondità fino a 50 metri.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello il tuo Fitbit Versa 2: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, lo riceverai a casa velocemente.