Fitbit Sense: lo smartwatch top di gamma scontato del 38%

Siete alla ricerca di un’ottimo smartwatch e stavate aspettando il momento giusto per acquistarne uno a un ottimo prezzo? Ecco a voi la promozione di Amazon riguardante lo splendido Fitbit Sense il cui prezzo di listino di 329,95 euro scende fino a quota 202,99 euro grazie allo sconto del 38%.

Fitbit Sense: lo smartwatch da avere assolutamente

La cornice in acciaio inossidabile lucidato, il display AMOLED personalizzato, un rivestimento marcato a laser in Corning Gorilla Glass 3 e l’insieme di innovativi biosensori integrati rendono Fitbit Sense un autentico capolavoro di design. Fitbit Sense, inoltre, registra la vostra temperatura corporea ogni notte per mostrarvi come varia rispetto al vostro valore medio, così potete tracciare le tendenze nel tempo.

Il battito cardiaco a riposo è un indicatore chiave del vostro stato di benessere. Fitbit Sense vi tiene informati quando il vostro battito raggiunge livelli insolitamente elevati o bassi. L’app EDA Scan rileva l’attività elettrodermica dal polso, che può indicare la risposta del vostro corpo allo stress per aiutarvi a tracciarlo e gestirlo meglio. Ottima anche l’autonomia grazie a più di 6 giorni di durata della batteria che si ricarica velocemente.

Tutto questo può essere vostro in pochissimi giorni grazie ad Amazon Prime al prezzo di soli 202,99 euro invece di 329,95 euro. Lo sconto del 38% rende l’acquisto un vero affare da non lasciarsi sfuggire.

