Fitbit Sense: l'EVOLUZIONE degli smartwatch al tuo polso al 50%

Non hai un minuto da perdere se passi le notti a girarti nel letto domandandoti se dovresti meno o acquistare uno smartwatch. Te la offro io la risposta: sì ed è proprio questo Fitbit Sense.

Evoluto sotto tutti i punti di vista, questo prodottino è come un assistente personale vero e proprio e non solo, persino un medico. Prima di vedere di cosa è capace ti faccio sapere che è disponibile su Amazon con uno sconto del 55%, un vero affare. Collegati sulla pagina per completare l’acquisto con appena 147,50€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fitbit Sense: uno smartwatch da custodire come un tesoro

Fantastico sotto tutti i punti di vista, Fitbit Sense è lo smartwatch perfetto sia per lui che per lei e che non ti fa scendere a compromessi mai nella vita. Con questo cinturino sport e il display che brilla di luce propria, uno spettacolo sia per le sue tecnologie che anche per come appare.

Pensa che ti mette a portata di polso dei sensori di ultima generazione ed evoluti. Questi ti consentono di tenere sott’occhio l’attività sportiva come la salute. In modo particolare ci sono:

il sensore EDA per la gestione dello stress;

per la gestione dello stress; il sensore ECG per controllare la salute del tuo cuore;

per controllare la salute del tuo cuore; un sensore per il rilevamento della temperatura cutanea.

Queste sono solo alcune delle sua caratteristiche, ma non le uniche quindi tienilo a mente. Ad esempio c’è anche un GPS integrato che ti consente di tenere traccia delle distanze, vedere mappe e tanto altro ancora.

Allora, Fitbit Sense è in offerta, tu cosa fai? Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove lo acquisti con il 55% di sconto. Prezzo finale di soli 147€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.