FitBit Sense in offerta: da 330€ a 169€, il miglior healt watch sul mercato diventa irresistibile

Il FitBit Sense è più di un semplice smartwatch: è un health watch avanzato che ti consentirà di monitorare in tempo reale e con attenzione numerosi parametri funzionali alla tua salute e al tuo benessere. Lo fa con una precisione superiore a numerosi prodotti concorrenti. Proprio per questo motivo, tendenzialmente non è esattamente un prodotto economico: normalmente lo pagheresti oltre 300€. Oggi però, grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo, può essere tuo a soli 169€. Insomma, lo paghi praticamente la metà. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta.

Il prodotto in questione è un dispositivo che offre una durata della batteria di sei giorni e supporta la ricarica rapida. È compatibile con dispositivi iOS con versione 12.2 o successive e dispositivi Android con versione 7.0 o successive. Una delle sue caratteristiche distintive è il sensore EDA (Attività Elettrodermica) che consente la gestione dello stress. Questo sensore monitora le risposte del corpo alle situazioni stressanti e ti fornisce informazioni utili per gestire lo stress nella tua vita quotidiana.

Inoltre, il dispositivo è dotato di un’app ECG avanzata. Questo ti permette di monitorare il tuo cuore alla ricerca di potenziali segnali di fibrillazione atriale, una condizione che può indicare un ritmo cardiaco irregolare. Un altro vantaggio di questo prodotto è l’opzione di abbonamento a Fitbit Premium. Acquistando questo dispositivo, otterrai inclusi sei mesi di abbonamento Premium, che ti consentiranno di accedere a funzionalità extra, consigli personalizzati, programmi di allenamento avanzati e molto altro ancora. Con Fitbit Premium, avrai la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo e ottenere una panoramica più completa della tua salute e del tuo benessere. Non farti scappare l’offerta e acquista il FitBit Sense a soli 169€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.