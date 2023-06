Fitbit Sense giù del 36% su Amazon: wearable bello e valido a 211€

Fitbit Sense è uno degli smartwatch più apprezzati e popolari della compagnia hi-tech, quest’oggi anche al centro di una interessante offerta di Amazon che ti consigliamo di non farti scappare. Con uno sconto immediato del 36% che ti fa risparmiare 118€, infatti, il wearable di Fitbit crolla ad appena 211€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Fitbit Sense è uno smartwatch che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è bello, è realizzato con materiali di buona qualità e, inoltre, dispone di numerose funzionalità fitness e non di cui non potrai più fare a meno.

Acquista subito Fitbit Sense ora che è in super offerta su Amazon

Frontalmente è presente un bel pannello AMOLED a colori abbracciato da una cassa squadrata con un sottile profilo in alluminio satinato, mentre sul versante un precisissimo sensore HR è sempre a tua disposizione per tracciare il battito cardiaco 24/7, registrare la temperatura cutanea, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro.

Alimentato da una batteria ricaricabile che ti offre un’autonomia di ben 6 giorni con una singola carica, Fitbit Sense è uno smartwatch amato anche da milioni di sportivi in tutto il mondo; a tutto ciò si aggiunge anche un modulo GPS integrato pensato per tracciare con precisione i tuoi spostamenti e la distanza percorsa.

Come hai avuto modo di vedere lo smartwatch di Fitbit ha tutto ciò che ti aspetti da un wearable moderno: monitora con precisione la tua salute e anche l’attività fisica. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

