Fitbit Sense 2 in OFFERTA su Amazon a 50€ in MENO, da prendere subito

Se fai veloce oggi puoi metterti al polso uno smartwatch spettacolare, perfetto anche per il fitness, a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Sense 2 a soli 249,99 euro, invece che 299,95 euro.

Grazie a questo sconto del 17% avrai un risparmio di quasi 50 euro sul totale. Non è per niente male considerando l’ottimo prodotto che acquisti. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Fitbit Sense 2 è dotato di tantissime funzioni che ti permettono di tenere traccia del tuo stato di salute e migliorarlo.

Fitbit Sense 2: GPS integrato e oltre 40 modalità di sport

Avendo al polso Fitbit Sense 2 potrai migliorare la tua salute ogni giorno di più. Ad esempio è in grado di rilevare lo stress dandoti un punteggio giornaliero e aiutandoti quindi a rilassarti. Può fare un vero e proprio elettrocardiogramma e inviarti notifiche sul battito irregolare. In questo modo puoi comprendere come gestire al meglio il tuo fisico.

È dotato poi di più di 40 modalità di allenamento e, mentre svolgi, il tuo smartwatch continua rilevare lo sforzo fisico, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Grazie al GPS integrato potrai lasciare a casa il tuo smartphone tenendo comunque traccia del tuo percorso con precisione. Ha una batteria che può durare per più di 6 giorni consecutivi e ha una ricarica rapida. Inoltre è resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi lo puoi usare anche per nuotare.

Questo è un vero affare da non perdere. Devi essere rapido perché un’offerta così durerà poco. Tra l’altro allo stesso prezzo puoi scegliere tra tre colorazioni: bianco, blu e nero. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Fitbit Sense 2 a soli 249,99 euro, invece che 299,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

