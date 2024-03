Fitbit Sense 2 in super offerta: il prezzo crolla sotto i 200€

Il Fitbit Smartwatch Sense 2 è un dispositivo all’avanguardia focalizzato sul fitness e il benessere: attualmente è in offerta a 199,00€ grazie a uno sconto del 34% sul prezzo originale di 299,95€. Questo smartwatch non solo traccia l’attività fisica ma offre anche funzioni avanzate per monitorare e migliorare il tuo stato di salute generale.

Con un’autonomia superiore ai 6 giorni e una resistenza all’acqua fino a 50 metri, il Sense 2 è progettato per essere indossato tutto il giorno, tutti i giorni, senza preoccupazioni. La compatibilità sia con iOS 15 che con Android OS 9.0 garantisce una perfetta sincronizzazione con una vasta gamma di dispositivi.

Tra le sue funzioni avanzate per il benessere, il Sense 2 include il monitoraggio dello stress giornaliero tramite cEDA, l’app ECG per rilevare segnali di fibrillazione atriale, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), un pannello dedicato alle metriche di salute, e la possibilità di tenere traccia del ciclo mestruale.

Per quanto riguarda il tracciamento del sonno, il Sense 2 fornisce un profilo personalizzato, fasi e punteggio del sonno, oltre a una sveglia intelligente e una modalità Non disturbare, per garantire un riposo ottimale.

L’ottimizzazione dell’attività fisica è al centro dell’esperienza Sense 2, con la rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, mappa intensità allenamento, e oltre 40 modalità di allenamento. Questo dispositivo è in grado di registrare automaticamente le attività quotidiane, offrendo una panoramica completa del tuo livello di attività fisica.

Il design elegante e versatile del Sense 2, unito a funzioni smart come chiamate a mani libere, reindirizzamento delle chiamate alla segreteria telefonica e quadranti orologio personalizzabili, lo rendono un accessorio perfetto per ogni occasione. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistarlo subito risparmiando!