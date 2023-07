Fitbit Sense 2 in offerta su Amazon: prezzo imperdibile per uno smartwatch senza compromessi

Il Fitbit Sense 2 è un dispositivo all’avanguardia che ti aiuterà a migliorare il tuo stile di vita e il tuo benessere. Con funzioni avanzate e una durata della batteria fino a 6 giorni, offre un’esperienza completa per il monitoraggio della tua salute. Normalmente proposto a quasi 300€, in occasione degli Amazon Prime Day 2023 oggi può essere tuo a soli 229€.

Dotato di GPS integrato, il Sense 2 traccia con precisione le tue attività all’aperto. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fornisce informazioni dettagliate sulla tua salute cardiovascolare e ti avvisa in caso di anomalie. Resistente all’acqua fino a 50 metri, il Sense 2 può essere indossato durante le attività in acqua come il nuoto. È compatibile con iOS 15 e Android OS 9.0, garantendo una connettività senza problemi con i tuoi dispositivi mobili.

Contestualmente, il monitoraggio dello stress giornaliero con il punteggio cEDA ti aiuta a gestire e ridurre lo stress. Con l’app ECG, puoi monitorare la tua salute cardiaca e rilevare segnali di fibrillazione atriale. Il Sense 2 traccia anche il sonno, offrendoti informazioni sulle fasi e la qualità del tuo riposo. Con la sveglia intelligente e la modalità Non disturbare, puoi ottimizzare il tuo riposo e svegliarti nel modo migliore. Con oltre 40 modalità di allenamento preimpostate, puoi monitorare la tua attività fisica in dettaglio.

Puoi anche monitorare il tuo livello di recupero giornaliero e i minuti in zona attiva. Design comodo per l’uso quotidiano, il Sense 2 ti consente di effettuare chiamate a mani libere tramite Bluetooth e personalizzare i quadranti dell’orologio. È resistente all’acqua e supporta la ricarica rapida. Durante l’offerta Prime Day, puoi acquistare il Fitbit Smartwatch per Fitness e Benessere Sense 2 con uno sconto del 20%. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo benessere a un prezzo conveniente.

