Fitbit Sense 2 in offerta: il compagno intelligente per il fitness scende ad un ottimo prezzo

Il Fitbit Sense 2, un concentrato di tecnologia avanzata per il fitness e il benessere, è ora disponibile con uno sconto del 27% su Amazon, al prezzo allettante di 219,00€ invece di 299,95€. Questo smartwatch non solo traccia le tue attività fisiche, ma offre anche funzioni avanzate per il monitoraggio del tuo stato di salute generale.

Con un’incredibile autonomia fino a 6 giorni e resistenza all’acqua fino a 50 metri, il Fitbit Sense 2 è progettato per essere il tuo compagno costante, indossato in ogni situazione, dal nuoto agli allenamenti intensi. Compatibile con iOS 15 e Android OS 9.0 (e superiori), si integra perfettamente con il tuo smartphone.

Vivi in salute grazie alle molteplici funzionalità, come il monitoraggio dello stress giornaliero con punteggio cEDA, segnali di fibrillazione atriale tramite l’app ECG, monitoraggio SpO2, pannello metriche di salute, monitoraggio del ciclo mestruale e contenuti per il rilassamento. Ottimizza il tuo sonno con un profilo personalizzato, tracciamento delle fasi del sonno e sveglia intelligente, tutto finalizzato a migliorare la tua qualità del riposo.

L’attività fisica diventa un’esperienza completa grazie alla rilevazione continua del battito cardiaco, al GPS integrato, alla mappa dell’intensità dell’allenamento, al livello di recupero giornaliero, ai minuti in zona attiva e alle 40+ modalità di allenamento. Il design è pensato per essere indossato tutto il giorno, con microfono e altoparlante integrati per chiamate a mani libere via Bluetooth, quadranti personalizzabili e resistenza all’acqua.

La confezione include cinturini nelle taglie Small e Large, con una dimensione che si adatta a polsi da 140mm a 220mm. Incluso con l’acquisto riceverai anche 6 mesi di abbonamento Premium: offre accesso a consigli personalizzati, allenamenti esclusivi, sessioni di rilassamento e molto altro. Approfitta di questa offerta e fai un passo avanti verso il tuo benessere con il Fitbit Sense 2!

