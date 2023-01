Fitbit Inspire 3: smartband SPETTACOLARE a un OTTIMO prezzo

Soprattutto se sei uno sportivo ma anche se non ti piace avere al polso qualcosa di esageratamente grande, sicuramente questa offerta fa al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Inspire 3 a soli 79 euro, invece che 99,95 euro.

Questo smartbend di ultima generazione è un vero portento e, a questo prezzo, assolutamente un affare. Tra l’altro potrai scegliere fra tre colori disponibili quello che più ti piace. Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti è il fatto che sia molto leggero, non lo sentirai nemmeno al polso. Ha un display sensibile che è perfettamente visibile in qualsiasi circostanza. Ottima autonomia e compatibile sia per iOS che per Android.

Fitbit Inspire 3: lo smartband leggero che fa di tutto

Fitbit Inspire 3 si presenta con un design compatto e un piccolo display rettangolare molto sensibile e dai colori vividi. Un morbido cinturino in silicone che non fa sudare e garantisce il massimo del comfort. Questo smartband è studiato ovviamente per gli sportivi ed ecco perché avrai a disposizione più di 20 modalità di allenamento con statistiche in tempo reale che puoi visualizzare mentre ti alleni.

Oltre a questo rileva costantemente il tuo battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue. Puoi ricevere notifiche di messaggi e chiamate e definire la tua routine per ottimizzare i tuoi esercizi tramite l’app dedicata. È resistente all’acqua fino a 50 m e ha una batteria che in grado di durare fino a 10 giorni con una sola ricarica.

Insomma è chiaro che questo è veramente un ottimo prodotto. Con un prezzo così basso andrà a ruba per cui dovrai essere rapido per riuscire ad accaparrartelo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Fitbit Inspire 3 a soli 79 euro, invece che 99,95 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

