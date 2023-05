Fitbit Inspire 3: non ne puoi fare a meno, CROLLA il prezzo

Fitbit Inspire 3 è il tracker progettato per gli sportivi. Non ne puoi fare a meno se vai a correre o hai bisogno di un prodottino che tenga sotto controllo le tue performance. Pensa che una volta che lo indossi non te lo togli più dal polso anche perché la batteria è stupefacente.

Solitamente ha un prezzo un po’ più elevato ma indovina un po’? È in promozione su Amazon quindi puoi farlo diventare tuo con soli 79,00€. Il ribasso del 21% non te lo puoi far scappare, apri la pagina ora.

Fitbit Inspire 3: il tracker di cui non fare a meno

Lo metti al polso e non hai alcun dubbio sulla scelta fatta. Fitbit Inspire 3 è un tracker perfetto per sport e non solo. Piccolo e poco ingombrante non ti è mai di d’intralcio il che lo rende perfetto. Pensa che è compatibile sia con Android e iOS quindi scarichi l’app sul tuo smartphone ed hai tutto pronto.

Display allungato super luminoso e a colori per poter individuare il dato che ti serve all’istante. Al suo interno hai sensori avanzati per poter monitorare e ridurre lo stress, controllare il ciclo mestruale, la frequenza cardiaca, il sonno, la saturazione e tanto altro ancora.

Ovviamente non mancano all’appello il GPS integrato così come le modalità sportive e i minuti in zona attiva, feature caratteristica dei prodotti Fitbit.

Come ti avevo anticipato, poi, la batteria è un altro plus di cui non fare a meno. Una carica ed hai 10 giorni di utilizzo accertati e sicuri.

Ps: è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Non perdere tempo, è questo il tuo momento di agire: collegati su Amazon dove puoi acquistare il tuo Fitbit Inspire 3 a soli 79,00€ con il ribasso del 21% in corso.

