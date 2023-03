Fitbit Inspire 3: doppia promozione di Amazon per un prezzo WOW

Siete alla ricerca di uno smartwatch di ottima qualità per le vostre attività fisiche all’aperto e non solo? Ecco a voi la promozione di Amazon ideale che non dovreste farvi scappare e che riguarda lo splendido Fitbit Inspire 3. Il suo prezzo di listino di 99,95 euro scende prima a 91,90 euro con uno sconto dell’8% e poi a 87,30 euro grazie allo sconto automatico di 4,60 euro al checkout. Tra l’altro potrete scegliere fra tre colori disponibili tutti allo stesso prezzo.

Fitbit Inspire 3: lo smartband leggero che fa di tutto

Fitbit Inspire 3 salta subito all’occhio grazie al suo design compatto e un piccolo display rettangolare molto sensibile e dai colori vividi. Si mette al polso grazie al morbido cinturino in silicone che non fa sudare e garantisce il massimo del comfort. Le peculiarità maggiori di questo smartband riguardano le più di 20 modalità di allenamento studiate appositamente per gli sportivi con tanto di statistiche in tempo reale che potete visualizzare mentre vi allenate.

Oltre a questo rileva costantemente il vostro battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue. Potete anche ricevere notifiche di messaggi e chiamate e definire la vostra routine per ottimizzare i vostri esercizi tramite l’app dedicata. È resistente all’acqua fino a 50 m e ha una batteria che in grado di durare fino a 10 giorni con una sola ricarica così da non aver sempre paura di ricaricarlo.

Insomma è chiaro che questo è veramente un ottimo prodotto e presenza un prezzo davvero interessante nonostante non sia il suo minimo storico. Andate adesso su Amazon e acquistate il vostro Fitbit Inspire 3 a soli 87,30 euro, invece che 99,95 euro. Se completate l’ordine oggi lo riceverete a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.