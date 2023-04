Fitbit Inspire 2: il fitness tracker per stare in forma ora costa POCHISSIMO

Se stai pensando di acquistare qualcosa di piccolo e leggero che ti puoi mettere al polso per monitorare il tuo stato di salute e le tue attività sportive, dai un’occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Fitbit Inspire 2 a soli 64,99 euro, anziché 99,95 euro.

Questo fitness tracker è meraviglioso e con uno sconto del 35% avrai anche un notevole risparmio. Lo potrai tenere giorno e notte senza problemi. Rileva con precisione il tuo stato di salute mentre svolge attività sportive e anche quando sei a riposo.

Fitbit Inspire 2: il miglior fitness tracker a un ottimo prezzo

Non ci sono dubbi, a questo prezzo Fitbit Inspire 2 è da prendere al volo. Questo fitness tracker si presenta con un bellissimo display da 0,72 pollici e un cinturino in morbido silicone. Il tutto pesa pochissimo e non fa sudare il polso. Lo puoi tenere anche durante la notte senza nessun problema.

È in grado di monitorare 24 ore su 24 il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e mentre riposi riconosce la fase REM e ti dà un punteggio in base a come hai dormito. Mentre svolgi le tue attività sportive rileva i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. È resistente all’acqua fino a 50 metri è una super batteria in grado di durare per ben 10 giorni con una sola ricarica.

Insomma siamo di fronte a un dispositivo spettacolare che oggi puoi avere un ottimo prezzo. Fai in fretta dunque, prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Fitbit Inspire 2 a soli 64,99 euro, anziché 99,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.