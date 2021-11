Fitbit Charge 4: il massimo per i tuoi allenamenti con 7 giorni di autonomia

Se sei uno sportivo e desideri il miglior fitness tracker, ma che non rinunci alle funzioni smart per la vita quotidiana, allora il Fitbit Charge 4 potrebbe essere la soluzione perfetta. Si tratta di uno degli sportwatch più affidabili nella sua fascia di prezzo, oggi disponibile a meno di 100 euro su Amazon, prezzo molto vicino al suo minimo storico.

Smart band Fitbit Charge 4: caratteristiche tecniche

Il Fitbit Charge 4 è una smart band dotata di un ampio display touchscreen da 1,5 pollici monocromatico. Si tratta di uno dei tracker più completi sul mercato che aggiunge non poche novità rispetto al precedente modello. In questo caso offre il modulo GPS in grado di tracciare il percorso anche in assenza dello smartphone. Naturalmente non manca il sensore di battito cardiaco che consente la rilevazione continua. È stata aggiunta, inoltre, la funzione “minuti in zona attiva” che permette di sapere sempre la zona cardio in cui ti trovi e capire se stai investendo il giusto impegno per il raggiungimento dei tuoi obbiettivi. Come sempre tutti i dati possono essere consultati dall’app una volta raccolti così da avere un resoconto dettagliato del proprio allenamento.

Abbiamo parlato però anche di funzioni smart, a cui l’orologio non rinuncia, seppur in maniera diversa rispetto ai tradizionali smartwatch. È possibile ricevere un avviso per ogni notifica, sia di messaggi che di chiamate. Grazie al display touchscreen potrai personalizzare le risposte rapide, da inviare con un semplice tocco. Comodo l’applicazione Spotify che consente di gestire le tracce direttamente dal polso. Da non trascurare è anche la presenza dell’NFC che consente di effettuare transazioni semplicemente avvicinando il polso. Per quanto riguarda la compatibilità, questa si estende sia ai dispositivi Android che iOS con l’applicazione scaricabile dai relativi store. Nel complesso un perfetto alleato per la vita di tutti i giorni, rivolto soprattutto agli sportivi.

Grazie ad uno sconto del 23%, il Fitbit Charge 4 è disponibile su Amazon a soli 99,99 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.