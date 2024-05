Fitbit Ace LTE: ecco lo smartwatch per bambini con chiamate e messaggi

Fitbit ha da poco annunciato il lancio di un nuovo smartwatch, pensato esclusivamente per i bambini dai sette anni in su: si tratta del Fitbit Ace LTE, che nell’aspetto assomiglia in tutto e per tutto a un classico orologio intelligente, ma in realtà include numerose opzioni, funzioni e giochi per stimolare i più piccoli all’attività fisica e al gioco.

Caratteristiche e funzionalità di Fitbit Ace LTE

Dal punto di vista tecnico, il Fitbit Ace LTE monta un display Corning Gorilla Glass 3 ad alta risoluzione, resistente a graffi, polvere e anche all’acqua fino a cinquanta metri. Integra connettività LTE, mentre l’autonomia della batteria si attesterebbe attorno alle 16 ore con una sola ricarica: supporterà, quindi, una giornata intera di attività.

Per quanto riguarda invece le funzionalità incluse, il Fitbit Ace LTE offrirà giochi 3D (aggiornati regolarmente), che utilizzano i sensori di movimento e l’audio del dispositivo per rendere il tutto ancora più interattivo e stimolante: più i bambini fanno attività fisica, più possono giocare.

Lo smartwatch sarà in grado di tenere traccia di tutte le tipologie di movimento, che sia una corsa al parco giochi o un intenso pomeriggio di ballo in salotto. Per dare un’idea di progressione, è presente una sorta di anello (che ricorda molto il serpente di Snake) interattivo: andrà a circondare l’intera cornice del display man mano che il bambino raggiunge gli obiettivi quotidiani.

Un altro aspetto sicuramente divertente per i più piccoli è l’introduzione degli eejie. Si tratta di creature digitali simili a piccoli umani, che potranno essere personalizzati con nuovi abiti e oggetti guadagnati tramite l’attività fisica. Un vero e proprio incentivo al movimento.

Quando verrà lanciato sul mercato?

Fitbit ha posto l’accento anche sulla privacy. Non saranno necessari smartphone (ad eccezione di quello del genitore) per far funzionare lo smartwatch. Attraverso l’apposita applicazione Fitbit Ace, i genitori potranno visualizzare attività, posizione e altri dati, che verranno poi eliminati. È possibile anche stabilire una lista di contatti approvati che possono comunicare con il bracciale, ad esempio attraverso chiamate e messaggi, e impostare la modalità “Non disturbare”, per silenziarlo durante le ore di scuola.

Fitbit Ace LTE verrà distribuito soltanto negli Stati Uniti (per ora) in sei diverse colorazioni (o meglio: è il colore del bracciale a cambiare) il prossimo 5 giugno, al prezzo di 229,95 dollari; è possibile anche preordinarlo tramite Google Store o Amazon. Tuttavia, usufruire della connettività LTE integrata (e quindi tutte le funzionalità come chiamate, messaggi e posizione) richiede un abbonamento attivo a Fitbit Ace Pass, dal costo di 9,99 dollari al mese (o 199,99 all’anno).