Fit Smartwatch Huawei a meno di 50€, su Amazon ancora per poco (-38%)

Ancora per poco tempo Amazon ti propone un accessorio che ormai è diventato comodo e, per alcuni, anche indispensabile. Ad un prezzo super scontato del 38%, potrai portarti a casa un fantastico Fit Smartwatch Huawei.

Con meno di 50 euro (circa) anziché 80 euro, avrai un dispositivo dalle caratteristiche tecniche spettacolari. Il Fit Smartwatch scontato del 38%, infatti, è provvisto di un ottimo display AMOLED da 1,64″ con risoluzione HD di 280 x 456 pixel. Le informazioni fornite dal dispositivo appariranno nitide e abbastanza grandi da non doverti fermare per leggere anche mentre stai correndo.

Potrai tranquillamente regolare la luminosità del tuo smartwatch in base alle tue esigenze. Grazie ai sei quadranti Always-On il tuo orologio per il fitness potrà avere un look diverso ogni volta che lo vorrai. Per te che sei un super sportivo, lo smartwatch del marchio Huawei ti fornirà informazioni precise e dettagliate, in tempo reale, inerti al tuo allenamento.

Il Watch Fit, scontato ancora per poco del 38%, è in grado di fornire dati riguardanti ben 97 modalità differenti di allenamento. Dunque, che tu faccia yoga o trekking, il tuo nuovo smartwatch potrà fornirti informazioni utili sul battito cardiaco, sulle calorie bruciate e sul tempo di durata del tuo allenamento.

Ma non solo: grazie alla tecnologia che monitora la frequenza cardiaca HUAWEI TruSeen 4.0, il piccolo dispositivo registrerà in maniera accurata il battito cardiaco anche mentre sei a riposo o stai dormendo. Nel momento in cui il tuo battito dovesse superare la normale frequenza, lo smartwatch ti avvisa di tenere quotidianamente sotto controllo il tuo stato di salute.

Oltre ad essere estremamente sottile e leggero, il Watch Fit è estremamente elegante. La batteria super sottile, ti garantisce un’autonomia di ben 10 giorni e può essere ricaricata in soli 5 minuti per avere un’autonomia di una giornata intera. Ottimo prodotto anche per chi passa molto tempo in ufficio. Infatti, lo smartwatch del marchio Huawei, ti propone diversi esercizi – molto semplici – da poterti sgranchire anche se non hai molto tempo libero.

Insomma, a soli 49,90 euro anziché 79,90 euro potrai avere sempre con te uno strumento utile per monitorare l’andamento del tuo allenamento e del tuo stato di salute. Affrettati per non perdere lo sconto del 38% disponibile su Amazon ancora per poco!

