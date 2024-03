Fire TV TCL 32" in SCONTO a 169€ per le Offerte di Primavera Amazon

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sbuca una grandissima occasione su questa Smart TV con Fire TV integrata da 32 pollici in offerta al minimo storico di 169 euro invece di 199. Perfetta per un piccolo appartamento o per una stanza secondaria di una casa più grande.

Fire TV TCL 32″ in offerta: le caratteristiche

La Fire TV integrata è il pezzo forte di questa Smart TV da 32 pollici perché ti permette di avere un’ampia varietà di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri, per un intrattenimento illimitato direttamente sul tuo televisore.

L’esperienza audio è altrettanto coinvolgente, grazie alla tecnologia Dolby che offre un suono surround puro, profondo e d’impatto. Con DTS Virtual: X e DTS-HD, l’audio diventa avvolgente, regalando un’esperienza di visione straordinaria.

Il telecomando vocale con Alexa ti permette di avere un controllo ancora più intuitivo: potrai cambiare canale, regolare il volume e aprire le app e non solo semplicemente tramite la tua voce. E se hai dispositivi smart home potrai controllarli dalla tua TV.

Infine, con Miracast e AirPlay 2, puoi trasmettere i contenuti dai tuoi dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul tuo TV, rendendo la condivisione dei tuoi momenti preferiti ancora più facile e divertente.

Un’esperienza di intrattenimento senza limiti: la Fire TV TCL da 32 pollici è un ottimo affare che ti consigliamo di cogliere a soli 169 euro.