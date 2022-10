Fire TV Stick: tutte le applicazioni e un mondo di possibilità a casa

Vuoi trasformare il tuo vecchio televisore in una Smart TV? Allora acquista subito questa Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa e vedi che non avrai dubbi in merito. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, è la soluzione tecnologica ed economica che fa al caso tuo.

Non lasciarti sfuggire questa super promozione che trovi su Amazon, infatti lo puoi acquistare a soli 22,99€ risparmiando 17€ sul suo prezzo originale. Che cosa stai aspettando?

Se non hai un abbonamento Prime ricordati di attivarlo il prima possibile per usufruire di spedizioni veloce e gratuite in tutta Italia.

Il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa ti apre le porte ad un mondo immenso

Goditi migliaia di film e serie TV sul tuo vecchio televisore che non sapevi più come utilizzare. Grazie a Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa di Amazon potrai trasformare quel vecchio televisore non utilizzato in una fantastica Smart TV con la quale poterti intrattenere ogni volta che vuoi.

Questo modello è più potente rispetto al modello del 2019, in questo modo potrai avere uno streaming più rapido in risoluzione full HD di 1080p oltre ad avere un audio di qualità grazie al supporto per il formato Dolby Atmos. La particolarità di questo dispositivo sta nel telecomando con accesso vocale ad Alexa in modo da poterle chiedere di avviare la nostra serie preferita senza dover girare alla ricerca tra i vari servizi di streaming.

Con questo dispositivo infatti avrai accesso a una serie di applicazioni streaming, app e canali tra cui: YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video, Dazn e molti altri. Il collegamento è semplice e diretto: ti basterà infatti inserire il tuo Fire TV Stick c in un ingresso HDMI dietro al tuo televisore e collegarlo a una presa di corrente ed il gioco è fatto, naturalmente devi anche disporre di una connessione internet per poterlo utilizzare.

Non aspettare un secondo di più e acquista il tuo dispositivo Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa su Amazon al prezzo di 22,99€ risparmiando il 43% del suo prezzo totale. Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai inoltre riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.