Fire TV Stick, rendono la tua TV SMART con Alexa: tutte in sconto

Acquistare un televisore e rendersi conto che l’apparato smart non è poi così comodo da utilizzare non è inusuale. Io stessa ho acquistato un prodotto in offerta pensando di aver fatto l’affare e, invece, l’assenza di un app store completo mi ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Sai come ho risolto? Con una semplicissima Fire TV Stick.

Questo dispositivo di Amazon è una vera genialata, lo colleghi alla porta HDMI del tuo televisore e lo fa diventare subito smart. In più con il telecomando che ti fa gestire tutto quanto senza altre necessità, è di una comodità unica. Grazie alle offerte di Natale sono in promozione ben tre modelli:

Ricorda che con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Fire Tv Stick: un mondo di possibilità

Un solo prodotto ma diversi modelli. Cosa cambia tra questi? Beh, diciamo che la chiave di tutto sta nella risoluzione che ti consentono di avere. Se ad esempio hai un televisore Full HD, il modello standard è quello che fa al caso tuo. Non hai bisogno di puntare a una variante 4K visto che non riuscirai a sfruttarla a meno.

Tutti quanti condividono le stesse caratteristiche ossia sono semplicissimi da utilizzare e arrivano con un telecomando. Solo la versione Lite non integra i tasti per i volumi, quindi dovrai utilizzare il telecomando del tuo televisore per regolare questa impostazione.

Con i pulsanti rapidi accedi con un solo tocco a Disney, YouTube, Prime Video e Netflix. Ma non ti preoccupare perché puoi scaricare qualunque applicazione ti venga in mente. Per citartene alcune ti dico RaiPlay, Mediaset Infinity, PlutoTV, NOW, DAZN e così via.

A portata di mano hai anche Amazon Alexa integrata per interagire vocalmente quindi cosa aspetti?

Ti ricordo che attualmente le Fire TV sono tutte in promozione con ribassi che partono da 10% e arrivano al 38%. E’ il momento migliore per acquistare:

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.