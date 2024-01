FIRE TV STICK per qualità 4K e modalità ambient: NUOVI modelli scontati

Televisori obsoleti, modelli avanzati ma senza tutte le app o hub che funzionano a scatti e non ti fanno godere mai tutto come vorresti. Cambiare televisore? Non se ne parla neanche, non quando puoi rimediare tutto con un prodotto semplice, geniale e soprattutto economico. Sto parlando della Fire Tv Stick ed ora che sono usciti i nuovi modelli, sono imperdibili.

Fire TV Stick: come elevare l’esperienza del tuo televisore

Le Fire Tv sono dei dispositivi semplici da utilizzare e dai risultati istantanei. Ti dico fin da subito che puoi usarli anche su quei prodotti vecchi e che magari non hanno neanche un’applicazione smart. Quello di cui hai bisogno sono: una porta HDMI e una connessione WiFi. Le hai entrambe? Ottimo.

Arrivano con il loro telecomando con cui gestisci anche il televisore. Microfono e Amazon Alexa integrati completano l’esperienza per avere tutto a portata di mano e… di voce!

Ma veniamo al dunque, con l’arrivo di questi due modelli nuovi puoi goderti tutto lo streaming che ami senza limiti.

La Fire TV Stick 4K Max e 4K sono perfette per te se hai un televisore di ultima generazione che supporta le risoluzioni più avanzate e che vuoi sfruttare al 100%. La differenza tra questi modelli è che il 4K Max supporta il WiFi 6e in più ed ha la modalità Ambient al suo interno.

Se invece vuoi rendere un televisore un po’ più datato al pari con i tempi, scegli il modello base ossia la Fire Tv Stick. Grazie a questa hai una risoluzione fino a 1080p e tutti gli altri pregi senza rinunciare assolutamente a nulla.

Naturalmente trovi disponibili tutte le applicazioni più in voga come Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+, NOW TV, DAZN, RAI, Infinity e così via.

