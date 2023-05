Fire TV STICK per far rinascere il televisore vecchio: ora al 33% di sconto

Dai una nuova vita al tuo vecchio televisore abbinandogli la favolosa Fire Tv Stick che lo fa praticamente rinascere. Ti basta avere a portata di mano una entrata HDMI e una connessione Wi-Fi per poter vedere la magia accadere davanti ai tuoi occhi.

Non perdere questa occasione visto che hai a portata di mano uno scontro il 33% che fa crollare il prezzo di listino. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo prodotto con tanto di telecomando vocale Alexa a soli €29,99.

Delle spedizioni Non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuite e veloci se possiede un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Fire TV stick: il dispositivo che fa rinascere Il tuo televisore

offrire una seconda vita ai tuoi dispositivi più vecchi non è mai stato così semplice. Fire TV Stick è fenomenale perché non solo ti permette di avere tutte le applicazioni che più ami a portata di mano Ma si fa utilizzare anche con una semplicità così acuta da essere perfetta sia per persone più giovani che più avanzate d’età.

Questo modello è quello base Ma ti permette di avere praticamente tutto. In modo particolare supporta lo streaming in HD ed arriva con il suo telecomando con tanto di microfono integrato Quindi con un semplice mossa puoi chiedere ad Alexa tutto ciò di cui hai bisogno.

Ti basta collegarla alla porta HDMI per iniziare a configurarla, Non ti preoccupare perché ci vorranno esattamente due minuti. Una volta effettuato questo passaggio potrà iniziare a navigare su tutte le applicazioni che vorrai e scaricarne quante ne vuoi.

Approfitta immediatamente del ribasso del 33% su Amazon e porta a casa la tua magnifica Fire TV stick a soli 29,99€. Non hai un minuto da perdere.

Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.