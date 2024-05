Fire TV Stick per app streaming sul televisore vecchio: TORNA in sconto

Non serve spendere centinaia di euro per sostituire il televisore se vuoi le app per lo streaming. Risolvi ogni problema con un acquisto semplice, utile, ma soprattutto comodo come Fire TV Stick. Esistono diversi modelli ma questo che ti sto proponendo è quello che fa sicuramente al caso tuo.

Con risoluzione fino ai 1080p e app per lo streaming, non ti fa mancare nulla. Collegati su Amazon dove lo sconto del 24% sul prezzo di listino te la fa portare a casa con 33€. Non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fire TV Stick: come si usa e a cosa serve

Fire TV stick è un piccolo computer che attacchi direttamente al televisore e ti permette di avere tutto. Ti servono due requisiti per poterla usare: connessione WiFi e un dispositivo con porta HDMI sul retro. Se hai entrambi, benvenuto nel club dei zero limiti.

Ma veniamo al dunque, questo prodotto è come una pennetta che si collega e ti permette di avere tutto quello che sogni. Netflix, Prime Video, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, NOW e così via. Sono migliaia le applicazioni che puoi scaricare, inclusa Disney+ per non rinunciare davvero a nessun servizio.

Arriva con il telecomando che ha l’accesso rapido alla home, alle app più famose e i tasti per regolare volume e progressione del video. Sulla parte superiore c’è anche il microfono così, se hai bisogno, chiami Alexa ed hai un’assistente vocale a tua completa disposizione.

Per l’accesso alle app hai bisogno di avere un abbonamento, naturalmente.

Questo sistema ti permette di dare una svecchiata al tuo vecchio televisore una volta e per tutte. Collegati subito su Amazon per acquistare la tua Fire TV Stick a soli 33€ con lo sconto del 24%.

