Fire TV Stick Lite per trasformare il televisore in SUPER SMART (24€)

Avere un televisore un po’ vecchietto significa una cosa: le applicazioni non si aggiornano più e a poco a poco stai rinunciando a tutti i contenuti streaming che ami di più. Perché farne a meno quando hai la soluzione a portata di mano? Puoi adoperarla anche su prodotti che non nascono come smart per dargli una seconda vita. Sto parlando ovviamente della Fire TV Stick Lite, ora con telecomando vocale e Alexa.

Viste le promozioni su Amazon non posso non segnalarti che la trovi in sconto. La porti a casa ad appena 24,99€ grazie al ribasso del 29%. Cosa aspetti? Collegati e completa l’acquisto al volo.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Fire Tv Stick Lite: tutti i segreti di questo jolly pazzesco

Forse ti è capitato di vederlo ma non ti sei mai domandato come questo dispositivo funzionasse. Hai una connessione WiFi in casa? Allora puoi adoperarlo e non ne farne mai a meno. Praticamente è come una chiavetta con attacco HDMI che colleghi dietro il tuo televisore ti consente di dargli una nuova vita.

Con telecomando è semplicissimo da utilizzare e ti offre tutte le applicazioni che più ami. Netflix, Rai, Mediaset, Disney+, Prime, DAZN, NOW e così via. Ovviamente è presente anche lo store quindi puoi scaricarne anche delle nuove senza limitazioni.

Come ti dicevo, poi, ora è presente anche il microfono integrato quindi con un click attivi Amazon Alexa e chiedi all’assistente vocale di riprodurre tutto ciò che vuoi e tanto altro ancora.

Insomma, una soluzione non solo economica ma perfetta per dare una seconda vita al televisore che ti sta abbandonando. Collegati subito su Amazon per acquistare la tua Fire Tv Stick Lite a soli 24,99€.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.