Fire TV Stick Lite a 24€: ecco 5 modi per usarlo come vero COMPUTER (assurdo)

Amazon Fire TV Stick Lite è un dispositivo che ti consente di trasformare la tua TV in uno schermo interattivo, ma non solo! In realtà, con questa speciale chiavetta puoi utilizzare la tua TV come se fosse un computer. Adesso è anche in gran sconto e puoi portarla a casa addirittura a 24,99€ appena: completa l’ordine adesso, ricevila a casa con spedizioni veloci e gratis e scopri tutto quello che può fare!

Curioso di sapere come sfruttarla come un PC? Ecco i 5 modi principali:

Navigare su Internet: grazie al browser web, puoi navigare su Internet comodamente dal divano di casa. Potrai visitare i tuoi siti preferiti, effettuare ricerche online e molto altro ancora. Utilizzare applicazioni scaricate direttamente dallo store ufficiale: puoi scaricare decine di app da Amazon Appstore e utilizzarle sulla tua chiavetta intelligente. Avrai così a disposizione tutte le funzionalità di un computer, senza dover acquistare un nuovo dispositivo; Guardare video in streaming: questo gioiellino ti consente di accedere a una vasta gamma di servizi di streaming video, come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri ancora. Potrai guardare film, serie TV e programmi in diretta sulla tua TV, come se fosse un vero e proprio computer. Usare il mouse e la tastiera: se vuoi utilizzarlo come un vero e proprio computer, puoi collegare un mouse e una tastiera tramite Bluetooth. In questo modo, potrai navigare su Internet, utilizzare app per l’ufficio e molto altro ancora, come se fossi davanti a un PC. Fare videochiamate: grazie alle app di videochiamata come Zoom, Skype e Google Meet, puoi utilizzare il tuo Fire TV Stick Lite per effettuare videochiamate di gruppo con amici, familiari e colleghi, comodamente dal tuo soggiorno.

Sono solo alcune delle cose che puoi fare con questo concentrato di tecnologia e che ti permetteranno di sfruttarlo al massimo. Insomma, il Fire TV Stick Lite è un dispositivo molto versatile, che ti consente di utilizzare la tua TV come un vero e proprio computer. Sfrutta al meglio tutte le sue funzionalità, e rendi la tua esperienza multimediale ancora più completa e coinvolgente, ma fallo adesso: approfitta degli sconti e portalo a casa a 24,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

