Fire TV Stick in FUORI TUTTO: smart TV anche su vecchi televisori con 29€

Non ce li aspettavamo così presto e invece sono già in sconto! Fire TV Stick, tutti i modelli, e Fire TV Cube sono in promozione su Amazon con anticipo delle Offere di Primavera. Si parte da 29,99€ appena per rendere subito smart anche le vecchie televisioni: basta in ingresso HDMI per trasformarle completamente!

Approfitta delle promozioni e scegli adesso i tuoi prodotti preferiti e fai eccezionali affari, ricevi tutto a casa rapidamente con spedizioni gratuite, garantite dai servizi Prime!

Fire TV Stick e Cube in mega promo su Amazon

Chiavette geniali, che basta inserire all’interno della porta HDMI, e alimentare tramite porta USB, per trasformare completamente il vecchio televisore. Infatti, a disposizione avrai subito un sistema di smart TV avanzato, basato su una incredibile personalizzazione del sistema operativo Android.

Interfaccia utente intuitiva e facile da usare e una marea di possibilità: guardi e ascolti i contenuti in streaming che ami di più, dalle più note piattaforme alle quali sei iscritto (come Netflix, DAZN, Disney+ e non solo). Ancora, puoi scaricare app e giochi, puoi navigare su Internet e persino interagire con l’assistente vocale Alexa! Approfitta degli sconti, scegli il tuo modello preferito e prendilo al volo.

Fire TV stick Lite a 29,99€ invece di 34,99€.

Fire TV Stick a 34,99€ invece di 44,99€.

Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 69,99€.

Fire TV Stick 4K Max (il più potente e con supporto al WiFi 6) a 44,99€ invece di 74,99€.

Per finire, una vera chicca! Il perfetto ibrido fra una fire TV Stick e uno speaker audio di qualità con Alexa. Fire TV Cube di ultima generazione è un concentrato di tecnologia pazzesco, che funziona perfettamente anche quando la TV è spenta. Prendi il modello con supporto al 4K e al WiFi 6E in gran sconto a 139,99€ invece di 159,99€.

Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Un piccolissimo investimento e potrai immediatamente rendere intelligente qualsiasi televisore o schermo, basta un semplice ingresso HDMI! Approfitta di questo anticipo di Offerte Amazon di Primavera e fai affari prima di tutti gli altri.

