Fire TV Stick: Amazon TAGLIA IL PREZZO, ora è IMPERDIBILE (-38%)

Se avete un vecchio TV da “trasformare” in Smart TV, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta per voi: la Fire TV Stick, infatti, viene proposta al prezzo scontato di 24,99 euro invece di 39,99 euro con un risparmio del 38% rispetto al listino. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 5 euro che rende la scelta della Stick di casa Amazon ancora più conveniente. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Fire TV Stick: bastano 24,99 euro al mese per rendere “smart” il vecchio TV

La nuova offerta Amazon disponibile in questo momento rende la Fire TV Stick ancora più conveniente. Il modello in sconto, infatti, ha tutte le carte in regola per offrire uno streaming di alta qualità, stabile e senza intoppi, oltre che una navigazione fluida tra le varie app di intrattenimento scaricabili dall’App Store.

Come per tutti i modelli Fire TV, anche la Fire TV Stick può accedere al ricco catalogo di applicazioni disponibili sullo store di Amazon con la possibilità di utilizzare applicazioni come Netflix, Prime Video, YouTube, Rai Paly, Disney+, DAZN, NOW e molte altre ancora. Le opportunità di intrattenimento sono davvero enormi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Fire TV Stick al prezzo scontato di 24,99 euro invece di 39,99 euro. Lo sconto del 38% fa la differenza e garantisce un risparmio di 15 euro su uno dei modelli di riferimento dell’ecosistema Amazon. Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 5 euro.

Con la Fire TV Stick sarà, quindi, possibile rendere il proprio TV anche con qualche anno di troppo sulle spalle uno Smart TV moderno e completo. Ecco il link all’offerta:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.