Fire TV Stick a 24€: subito smart TV e ASTUZIA per digitale terrestre

Fire TV Stick è in gran sconto su Amazon ed è la soluzione perfetta per avere subito un ottimo sistema di smart TV, super completo, e non solo. Infatti, con una piccola astuzia puoi anche tamponare l'ostacolo del digitale terrestre.

A 24€ circa appena porti a casa un concentrato di tecnologia che proprio non ci si aspetta: completa l'ordine al volo per approfittare dello sconto e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick: non solo smart TV

Innanzitutto, a sorprenderti di questo gioiellino è tutto quello che ti può offrire con un investimento minimo. Collegalo alla porta HDMI della televisione (o anche di uno schermo qualsiasi) e configuralo in pochissimi step grazie al telecomando in dotazione.

L'interfaccia utente super ottimizzata per l'utilizzo su grandi display è semplice e intuitiva e ti aprirà a un mondo di possibilità. Puoi scaricare applicazioni, giochi, browser per navigare su Internet e – naturalmente – tutti i contenuti on demand e in streaming, direttamente dalle tue piattaforme preferite.

Netflix, DAZN, Prime Video, Discovery+ e non solo: tutto a portata di telecomando. Anzi, proprio quest'ultimo è super avanzato: basta premere un pulsante per interagire con l'assistente vocale Alexa.

Inoltre, sfruttando il Bluetooth potrai collegare controller, tastiere, mouse, soundbar e altri dispositivi.

Come anticipato, questo gioiellino è anche l'ideale anche per sopperire ai problemi legati al nuovo digitale terrestre DVB T2. Infatti, è bene sapere che moltissimi canali che trasmettono in televisione hanno anche applicazioni dedicate allo streaming degli stessi tramite Internet. Se non ce l'hanno, è possibile reperire la stessa cosa sui siti Web ufficiali.

Ecco, con Fire TV Stick potrai approfittare di questa possibilità, bypassando le problematiche relative allo switch off. Un esempio su tutti? La celeberrima applicazione di Rai Play.

Il momento di portare a casa questo eccezionale concentrato di tecnologia a 24€ circa appena da Amazon: completa adesso l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitato.