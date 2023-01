Fire TV Stick 4K torna in OFFERTA su Amazon ad un SUPER PREZZO (-42%)

È il momento giusto per acquistare una nuova Fire TV Stick 4K. Il modello di riferimento della gamma Fire TV Stick, infatti, è ora proposto, in pronta consegna, ad un prezzo scontato di 34,99 euro invece di 59,99 euro. Si tratta di uno sconto pari al 42% che rende la stick di Amazon ancora più conveniente. Da notare, inoltre, che è possibile scegliere l’acquisto in 5 rate mensili da 7 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile al link qui di sotto:

Fire TV Stick 4K: ottima offerta su Amazon che sconta il prezzo del 42%

La Fire TV Stick 4K può contare su di un comparto tecnico completo che consente di sfruttare al massimo tutte le potenzialità della piattaforma smart Fire TV di Amazon.

Basta collegare la Stick ad un TV per renderlo davvero smart ed aggiornato, con la possibilità di accesso a tutte le app di intrattenimento, da Netflix a YouTube passando per DAZN, NOW, PrimeVideo, Disney+ e molte altre ancora.

Da segnalare il pieno supporto ai contenuti 4K Ultra HD con Dolby Vision, HDR e HDR 1o+. C’è anche il supporto Dolby Atmos per un audio di alta qualità oltre al telecomando con Alexa integrata.

