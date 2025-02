Fire TV Stick 4K: sconto MAXI su Amazon e trasformi la tua TV

Amazon ha rimesso in sconto ad un ottimo prezzo la Fire TV Stick 4K, la “pennetta” che, collegata alla presa HDMI di una TV o un monitor, permette di sbloccare funzioni degne di una smart TV di ultima generazione, con tutte le app più famose per lo streaming, supporto WiFi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+. Oggi puoi acquistarla a 39,99 euro invece di 69,99.

Fire TV Stick 4K: streaming in Ultra HD con Alexa e WiFi 6

Fire TV Stick 4K supporta 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos per immagini fantastiche sugli schermi compatibili. Ideale per guardare film, serie TV e contenuti dalle tue app di intrattenimento preferite con la massima della qualità.

Il supporto al WiFi 6 è fondamentale per avere una connessione stabile e goderti al meglio piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri servizi on-demand, per non parlare delle applicazioni gratuite come Pluto TV che include un’ampia selezione di film, serie e programmi televisivi.

Il telecomando vocale con Alexa integrata ti permette di controllare tutto con la voce: non solo cosa vuoi guardare in TV e per sfruttarne le varie funzioni, ma anche per controllare eventuali altri dispositivi smart in casa, avviare della musica e molto altro ancora.

Il design compatto permette alla Fire TV Stick 4K di collegarsi alla porta HDMI del televisore senza occupare spazio o risultare troppo ingombrante: si configura in pochi minuti e sei subito pronto per iniziare. La scelta perfetta se non hai una TV recente e vuoi rimediare con una piattaforma di intrattenimento di ultima generazione: acquista la Fire TV Stick 4K a soli 39,99 euro.