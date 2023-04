Fire TV Stick 4K Max: la MIGLIORE ora è a PREZZO SCONTATO su Amazon

La Fire TV Stick 4K Max è uno dei modelli di riferimento dell’ecosistema di Amazon: si tratta di una comodissima stick da collegare al TV in modo da poter sfruttare la piattaforma smart Fire TV, sempre fluida e scattante oltre che caratterizzata da tutte le app di intrattenimento dei principali servizi di streaming. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K Max al prezzo scontato di 44,99 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 9 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Fire TV Stick 4K Max: ora ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta di Amazon

La Fire TV Stick 4K Max ha tutto quello che serve per garantire prestazioni al top. Rispetto al modello precedente, infatti, la stick può contare su circa il 40% in più di potenza, un elemento che si traduce in un funzionamento molto più fluido e ottimizzato. Da notare la presenza del supporto al Wi-Fi 6 che consente di velocizzare e rendere più stabile il collegamento wireless. Non manca, naturalmente, il telecomando con possiblità di gestire Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K Max al prezzo scontato di 44,99 euro. Si tratta di una promozione lampo che garantisce uno sconto significativo sul modello di riferimento della gamma Fire TV Stick. C’è anche la possibilità di acquistare il dispositivo in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.