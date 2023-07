Fire TV Stick 4K Max, la BOMBA: ora al prezzo più BASSO di sempre: 35€ (-52%)

Fire TV Stick 4K Max è in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon, grazie al Prime Day 2023. Il miglior sistema di smart TV su chiavetta crolla del 52% e puoi portarlo a casa a 35,99€ invece di 74,99€: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo dispositivo non solo offre un’esperienza di streaming senza precedenti, ma lo fa con una potenza del 40% superiore rispetto alla Fire TV Stick 4K. Le app si avviano più velocemente, la navigazione è più fluida e l’esperienza complessiva è semplicemente straordinaria.

Questo eccellente prodotto è dotato di supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione, garantendo una riproduzione in streaming più fluida. Non dovrai più preoccuparti di buffering o interruzioni: la tua visione sarà sempre perfetta.

Ma la vera magia inizia quando accendi la TV. Finalmente, ti offrirà immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Che tu stia guardando l’ultimo film di successo o la tua serie TV preferita, l’esperienza sarà come essere al cinema, ma nel comfort della tua casa.

E non è tutto. Con Fire TV Stick 4K Max, hai accesso a migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri: tutti i servizi ai quali sei abbonato, praticamente.

Ma questo gioiellino non è solo per l’intrattenimento. Puoi utilizzarlo per sfruttare al massimo la tua Casa Intelligente. Guarda le immagini della telecamera alla porta d’ingresso senza interrompere la visione della TV grazie alla funzione Live View con finestra picture-in-picture. Chiedi ad Alexa di dirti le previsioni del tempo o di abbassare le luci. Le possibilità sono infinite.

Non perdere l’occasione di fare uno dei migliori affari dell’Amazon Prime Day: completa al volo il tuo ordine per accaparrarti Fire TV Stick 4K Max a meno di metà prezzo. Risparmia il 52% e lo prendi a 35,99€ invece di 74,99€. Le spedizioni sono ovviamente veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

