Fire TV Stick 4K Max è in SUPER SCONTO su Amazon (-38%)

Aggiorna il tuo vecchio televisore portando al massimo delle sue potenzialità con il Fire TV Stick 4K Max di Amazon che oggi ti viene offerto con il 38% di sconto a soli 49,99 euro invece di 79,99. Una straordinaria opportunità per portare il tuo intrattenimento casalingo ad un livello superiore.

Fire TV Stick 4K Max in offerta: le caratteristiche

Preparati a vivere un’esperienza visiva senza precedenti grazie alle immagini in qualità 4K Ultra HD, Dolby Vision e HDR10+. L’audio avvolgente Dolby Atmos ti farà sentire al centro dell’azione, rendendo ogni momento memorabile.

Il Fire TV Stick 4K Max è dotato del processore più potente di sempre, garantendoti un avvio istantaneo delle app e una navigazione fluida. Grazie al supporto Wi-Fi 6E, la riproduzione in streaming sarà sempre impeccabile, anche con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con la modalità ambiente di Fire TV, trasforma il tuo schermo in una galleria d’arte con oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo. Controlla anche i dispositivi smart della tua casa con facilità, grazie all’integrazione con Alexa.

Con 16 GB di memoria, il doppio rispetto ai modelli precedenti, avrai spazio a volontà per app, giochi e contenuti scaricati. E non dimenticare l’accesso a migliaia di film, serie TV e brani musicali su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+.

Non farti sfuggire questa opportunità unica di portare il massimo dell’intrattenimento nella tua casa. Acquista subito il Fire TV Stick 4K Max su Amazon a soli 49,99 euro, risparmiando il 38% sul prezzo originale.

