Fire TV Stick 4K Max a 35€ per poche ore: 10 motivi per prenderlo (-52%)

Sei pronto a portare la tua esperienza di streaming a un livello completamente nuovo? Allora non perdere l’occasione di mettere le mani sul Fire TV Stick 4K Max, ora in offerta al minimo storico su Amazon per il Prime Day. Questo dispositivo non è solo il lettore multimediale più potente della sua gamma, ma offre anche una serie di funzionalità che lo rendono un must-have per ogni appassionato di intrattenimento. Risparmia adesso il 52% e prendilo a 35€ circa appena invece di 74,99€.

Sai perché dovresti proprio accaparrartelo adesso? Per almeno 10 buoni motivi:

Potenza senza precedenti: offre il 40% di potenza in più rispetto al Fire TV Stick 4K. Questo significa che le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida, per un’esperienza di streaming senza interruzioni. Supporto Wi-Fi 6: Questo dispositivo supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione, garantendo una riproduzione in streaming più fluida su più dispositivi Wi-Fi 6. Qualità cinematografica a casa tua: Con il Fire TV Stick 4K Max, puoi goderti immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Intrattenimento senza limiti: Con questo dispositivo, hai accesso a migliaia di film, episodi di serie TV e brani musicali su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri (previo abbonamento ai diversi servizi). TV in diretta e gratuita: Puoi guardare la TV in diretta, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, Mediaset Infinity e molti altri. Inoltre, puoi guardare gratuitamente contenuti su RaiPlay e YouTube. Telecomando vocale Alexa: Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Casa Intelligente: grazie a lui, puoi sfruttare al massimo la tua Casa Intelligente. Guarda le immagini della telecamera alla porta d’ingresso senza interrompere la visione della TV grazie alla funzione Live View con finestra picture-in-picture. Chiedi ad Alexa di dirti le previsioni del tempo o di abbassare le luci. Compatibilità: Questo dispositivo è compatibile con i televisori HD e 4K UHD. Per la riproduzione in streaming 4K sono necessari un televisore 4K UHD e contenuti in 4K. Audio Dolby Atmos: L’audio Dolby Atmos è disponibile su alcuni titoli selezionati di Prime Video, Netflix e Disney+, quando il dispositivo è collegato alle apparecchiature compatibili. Offerta Prime Day: Fire TV Stick 4K Max è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato per il Prime Day. Non perdere questa occasione per migliorare la tua esperienza di streaming.

Non perdere l’occasione di portare la tua esperienza di streaming a un livello completamente nuovo. Approfitta dell’offerta Prime Day e acquista Fire TV Stick 4K Max su Amazon oggi stesso: completa l’ordine al volo per averlo a 35,99€ invece di 74,99€. C’è tempo solo nella giornata del 12 luglio per approfittarne e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.