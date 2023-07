Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon: costa solo 25€ (-63%)

La Fire TV Stick 4K è protagonista di una delle offerte più interessanti del Prime Day di Amazon. Per gli utenti Prime, infatti, c’è la possibilità di acquistare la stick al prezzo scontato di 25,99 euro invece che a 69,99 euro. Da notare, inoltre, che si può anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 5,20 euro, senza interessi di alcun tipo. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

Fire TV Stick 4K in offerta al minimo storico per il Prime Day 2023

La Fire TV Stick 4K è il dispositivo giusto per trasformare qualsiasi TV in una moderna Smart TV con una piattaforma sempre aggiornata e con tutte le app dei principali servizi di streaming. Facile da collegare e ancora più semplice da utilizzare, la stick di Amazon è un acquisto consigliato per tutti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile, quindi, acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo più basso di sempre. Bastano, infatti, appena 25,99 euro per portarsi a casa la stick e accedere a tutti i contenuti preferiti con risoluzione 4K.

L’offerta è ottima e consente di sfruttare uno sconto del 63% rispetto al normale prezzo della stick (69,99 euro). C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate senza interessi.

La promozione è disponibile solo per il Prime Day e, quindi, solo per gli utenti Amazon Prime (ma si può provare gratis Prime; di fatto, l’offerta è per tutti). Per accedere allo sconto è possibile seguire il link riportato qui di sotto. L’offerta, come detto, è a tempo limitato, meglio non farsela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.