Fire TV Stick 4K di nuovo in offerta: risparmia subito il 42%

Trasformare il tuo televisore in un hub a 360 grandi per l’intrattenimento smart non è mai stato così semplice. Il Fire TV Stick 4K ti consente di portare tutte le tue piattaforme per lo streaming on-demand preferite sullo schermo di casa: da YouTube a RaiPlay, passando ovviamente per Netflix, Prime Video e Disney+. Ci sono davvero tutte (o quasi)!.

La buona, ottima, notizia? Oggi puoi approfittare di uno sconto del 41%, potrai acquistare l’acclamato dongle di Amazon a 34€, contro i normali 59,99€ di listino. Davvero niente male. Non bastasse, come sempre ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in cinque comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e conveniente (pagherai il Fire TV Stick 4K appena 7 euro al mese, per cinque mesi).

La disponibilità è immediata, riceverai il prodotto a casa tua entro domani. A patto che tu sia cliente Prime, chiaramente, che è anche un prerequisito per poter beneficiare di questo sconto e di tutte le altre offerte che ti segnaliamo sul nostro sito. Non sei ancora abbonato? Cosa aspetti, oltre alle spedizioni rapide e gratuite otterrai accesso anche a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e moltissimi altri servizi offerti da Amazon. Ciliegina sulla torta: riceverai anche un anno di Deliveroo Plus Silver in omaggio. Abbonati subito!

La Fire TV Stick si connette facilmente al tuo televisore tramite porta HDMI e il telecomando Bluetooth è facilissimo da utilizzare. Goditi un intrattenimento di alta definizione con il Fire TV Stick 4K, potrai controllare tutti i contenuti di streaming tramite comandi vocali con Alexa integrata. La qualità delle immagini e dei suoni è straordinaria, offrendoti dettagli nitidi e scene ad altissima risoluzione.

Approfitta subito dell’offerta: oggi il Fire TV Stick 4K con telecomando con Alexa integrato è disponibile in forte sconto. Lo pagherai 34€, risparmiando il 42% sul suo normale prezzo di listino. A questo prezzo è impossibile farselo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.