Fire TV Stick a soli 24€: è il Black Friday Unieuro

Scegli il risparmio senza rinunciare alla qualità. Con Unieuro il Black Friday è speciale. Acquista la Fire TV Stick a soli 24,99 euro, invece di 44,99 euro. Grazie a questa super offerta ottieni uno sconto del 44% su questo prodotto. Inoltre, inclusa nella promozione, hai anche la consegna gratuita a domicilio. Ovviamente puoi sempre optare per il ritiro gratuito in negozio. Non perdere altro tempo, ti è rimasto solo oggi per riscattare questa offertona.

Fire TV Stick: il dispositivo miracoloso per rendere smart il televisore

Con Fire TV Stick Full HD rendi smart qualsiasi televisore, anche il più datato, se dotato di una porta HDMI. Facile da installare, si collega alla tua rete WiFi ed è subito pronto per offrirti tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili nella tua area geografica. Un unico punto di accesso per film, serie TV, docuserie, programmi per bambini e videogiochi. Tutto questo a un prezzo decisamente competitivo.

Grazie ad Alexa hai integrato un assistente vocale perfetto per gestire tutti i comandi attraverso la tua voce. “Alexa riproduci un film d’azione” è uno dei tanti comandi vocali che puoi utilizzare. Pensa, senza prendere in mano il telecomando, puoi anche regolare il volume. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 24,99 euro, invece di 44,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.