Fire TV Cube in offerta: "il lettore multimediale di Amazon più veloce di sempre" ad un PREZZO TOP

Il Fire TV Cube è un lettore multimediale per lo streaming di Amazon che offre prestazioni elevate e controllo vocale intuitivo. Attualmente in vendita su Amazon a un prezzo scontato di 129,99€ invece di 159,99€, questo dispositivo è due volte più potente del Fire TV Stick 4K Max grazie al suo processore octa-core, consentendo un accesso rapido alle app.

Con il controllo a mani libere grazie ad Alexa, è possibile controllare la TV, la soundbar e i ricevitori compatibili utilizzando la propria voce, e i microfoni e gli altoparlanti integrati rendono l’interazione senza problemi. Il Fire TV Cube offre immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD con supporto per Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos, garantendo un’esperienza cinematografica coinvolgente. Puoi goderti migliaia di film, episodi di serie TV e brani musicali su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e tutte le tue preferite.

Inoltre, è possibile controllare dispositivi per la Casa Intelligente compatibili e gestire le proprie attività quotidiane tramite Alexa. Il dispositivo è progettato con elementi per la protezione e il controllo della privacy, offrendo un apposito pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni. Inoltre, il Fire TV Cube supporta il controllo del set-top box via cavo o satellitare compatibile, offrendo un controllo completo e conveniente dell’intera esperienza di intrattenimento. Insomma, potrai usare Alexa anche per comandare eventuali set-top box aggiuntivi. Davvero niente male!

Con la tecnologia Wi-Fi di ultima generazione, lo streaming è ancora più fluido e veloce, grazie al supporto per Wi-Fi 6E. Il Fire TV Cube offre un’interfaccia semplice e intuitiva, consentendo un accesso rapido alle app preferite, alla TV in diretta e alle sezioni più utilizzate direttamente dal menu principale. Se stai cercando un lettore multimediale per lo streaming potente, dotato di controllo vocale avanzato e offerto a un prezzo conveniente, il Fire TV Cube è la scelta ideale per trasformare la tua esperienza di intrattenimento a casa. Non farti scappare questa offerta!