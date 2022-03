Fioriscono gli sconti da Unieuro: ecco il nuovo volantino di primavera

Unieuro ha fatto il suo debutto con il nuovo volantino “Fioriscono gli sconti“. Si tratta di una promo davvero ricca di tantissime offerte. Sono molti i prodotti hi-tech che renderanno l'arrivo della primavera davvero emozionante. Si tratta di offerte particolarmente vantaggiose per accedere al meglio della tecnologia a prezzi super competitivi.

Come questo Samsung Galaxy S21 FE tuo a soli 679 euro, invece di 927,90 euro in abbinata con il fantastico Samsung Galaxy TAB 8 che trovi in carrello a costo zero. Stiamo parlando di uno sconto pari a 249 euro! Unieuro in questo caso si è proprio superato realizzando questa abbinata davvero vincente.

Tutto ciò che ami sarà ancora più straordinario con questo smartphone Android. Display Dynamic OLED 2X da 6,4″ per goderti ogni minimo particolare. Processore Qualcomm Snapdragon 888 per prestazioni oltre misura. Batteria da 4500 mAh per una durata senza precedenti. Tripla fotocamera posteriore per scatti da vero professionista. Insomma, questo gioiello con incluso il Samsung Galaxy TAB 8 è un vero affare, disponibile solo grazie agli sconti di primavera che trovi online sul sito di Unieuro.

Unieuro e gli sconti di primavera

Fino al 27 marzo 2022 potrai accedere a un ricco banchetto di sconti con tantissimi prodotti davvero fantastici. “Fioriscono gli sconti” è il nuovo volantino di Unieuro che propone il meglio della tecnologia a prezzi ultra competitivi. Non perdere questa incredibile occasione di risparmio. Troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo.

Come questo fantastico Motorola Edge 20 Lite che acquisti a soli 279,90 euro, invece di 379,90 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a quasi il 50%. Una vera opportunità se stai cercando uno smartphone Android prestante, ma allo stesso tempo economico.

Grazie al suo ampio display da 6,7″ scoprirai dettagli mai visti prima. Grazie ai suoi 6GB di RAM e al processore Mediatek Dimensity 720 potrai premere sull'acceleratore e scoprire tutta la potenza che ha da regalarti questo bolide. Inoltre, grazie al 5G scoprirai un nuovo mondo per lo streaming, il download e il gioco online. Infine, la sua batteria da 5000 mAh ti accompagnerà lungo tutta la giornata.

Non perdere queste e tantissime altre occasioni che trovi solo online sul sito di Unieuro grazie al nuovo eccezionale volantino “Fioriscono gli sconti“.