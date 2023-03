Fiorentina-Milan: scopri come vedere la Serie A TIM in streaming

Non vedi l’ora di goderti Fiorentina-Milan? Preparati allora perché per assicurarti questa e tutte le partite di Serie A TIM 2022/23 in diretta streaming devi avere attivo un abbonamento a DAZN. Tranquillo perché, con tutto quello che offre, il prezzo è davvero conveniente.

Infatti, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Cosa stai aspettando?

Fiorentina-Milan è in programma per sabato 4 marzo 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 20:45, ma qualche minuto prima ti aspetta il pre-partita firmato DAZN con le ultimissime notizie da bordo campo su formazioni, aspetti tecnici e tanto altro. Ecco la sinossi ufficiale della partita:

Febbre del sabato sera all’Artemio Franchi di Firenze: si alza la temperatura perché in campo, contro la Viola, scende il Milan dell’ex Pioli, che per ben 6 stagioni ha vestito la maglia della Fiorentina da giocatore (1989-1995) per poi tornare da allenatore nel biennio 2017-19, prima di sposare la causa rossonera. Se il Milan fa la corsa per assicurarsi il prima possibile un posto per la prossima Champions League, la squadra di Italiano cerca continuità di prestazioni e risultati. Il match d’andata sorrise ai rossoneri solamente nel tempo di recupero, con l’autorete di Milenkovic a beffare la Viola. Come finirà la gara di ritorno?

Fiorentina-Milan: live match, formazioni e telecronaca

C’è molto in gioco con Fiorentina-Milan e tutto questo rende tale partita molto attesa e ricca di emozioni. Il live match verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN sabato 4 marzo alle ore 20:45. Prima potrai gustarti “Tutti Bravi Dal Divano”, un pre-partita condotto da Marco Russo ricco di aneddoti con un linguaggio da spogliatoio.

La telecronaca della partita è stata affidata a Dario Mastroianni e il commento tecnico a Emanuele Giaccherini. Vediamo ora le due probabili formazioni che si sfideranno in questo match.

Fiorentina (4-1-4-1)

Terracciano

Dodò

Milenkovic

Igor

Biraghi

Amrabat

Nico Gonzalez

Bonaventura

Barak

Kouamé

Jovic

Milan (3-4-2-1)

Maignan

Thiaw

Tomori

Kalulu

Messias

Tonali

Bennacer

Theo Hernandez

Rebic

Brahim Diaz

Giroud

Come assicurarti uno streaming ottimizzato e anche all’estero

Se in questo momento sei in viaggio e pensi di non rientrare in Italia prima del giorno di Fiorentina-Milan stai tranquillo. Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Infine, per ottenere uno streaming senza buffering, anche in 4K, ti consigliamo di installare NordVPN. Questa VPN lavora sulla tua connessione dati rendendola sicura e allo stesso tempo ottimizzandola. Infatti, i suoi server garantiscono sempre e ovunque una larghezza di banda illimitata. Approfitta oggi stesso dello sconto del 63%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.