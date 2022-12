Finalmente si potrà usare Chrome su Mac con più tranquillità

Finalmente si potrà utilizzare Google Chrome su computer Apple con tranquillità: il browser ha appena ottenuto nuove modalità per il risparmio energetico e per il risparmio della memoria utilizzata. In poche parole, non sarà più così esoso in termini energetici rispetto al passato.

Chi usa MacBook lo sa bene: basta fare le medesime operazioni con Safari e poi con Chrome per vedere come il secondo faccia calare l’autonomia del laptop e riduca quindi le prestazioni del PC. Ora BigG deve aver risolto queste problematiche, con gran gioia da parte dell’utenza.

Google Chrome: cosa cambia con la nuova versione del browser?

L’applicazione di Chrome per Mac è stata aggiornata poche ore fa; l’azienda ha introdotto nuove modalità per il risparmio della memoria e per il risparmio energetico. Così facendo ora le persone potranno avere un maggior controllo sull’uso della RAM da parte del browser e quindi, di conseguenza, sull’autonomia dei laptop sui quali il software è installato.

Con la modalità di “risparmio della memoria”, Chrome sarà in grado di liberare la memoria dalle schede non usate attivamente, così da avere quindi un’esperienza più leggera e fluida per l’utente. La compagnia ha detto che questa modalità risulterà essere molto utile quando si eseguono altre attività ad alta intensità: pensiamo alla codifica dei video online, la riproduzione di giochi on demand e così via.

Con il Risparmio energetico invece, Chrome limiterà le attività più “energivore” quando la batteria del laptop raggiungerà il 20%. Inoltre limiterà gli effettivi visivi e le animazioni sui siti particolarmente pesanti.

Queste due opzioni si potranno attivare e disattivare a piacere mediante il menù a tre puntini posto in alto nel browser. Il rollout di questo aggiornamento arriverà a breve.

