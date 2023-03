Finale di MasterChef Italia 12: dove vederla in diretta streaming e TV

Saranno Bubu, Hue, Edoardo e Mattia a giocarsi il titolo di campione di MasterChef Italia 12: l’ultima puntata dello show sancirà in maniera definitiva chi si porterà a casa il grembiule più prestigioso. La finale arriva dopo una puntata semifinale al cardiopalma, in cui gli sfidanti hanno dovuto destreggiarsi tra differenti prove prima di avere i nomi dei quattro che si giocheranno il grembiule più prestigioso d’Italia.

Come guardare la finale di MasterChef Italia 12

I giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri saranno chiamati a stabilire ancora una volta chi sarà il migliore della serata: ma in questa occasione la decisione servirà a stabilire chi si aggiudicherà questa edizione del cooking show più amato.

Nell’ultima puntata abbiamo visto l’eliminazione di Roberto e Sara nel corso di una serata caratterizzata dalla presenza di ospiti di lusso come la coreana Jeong-Kwan, monaca-chef specializzata nella sua “cucina templare”, e una prova in esterna importante presso lo chef Mauro Colagreco, a Mentone.

Ad aggiudicarsi la Mistery Box è stato Bubu con il piatto “Viaggiare in Oriente” composto da gnocchi di riso condito con ragù di funghi, daikon marinato agli agrumi e olio al coriandolo.

Poi, l’Invention Test con Jeong Kwan come ospite ha ravvivato la serata che ha visto l’eliminazione di Roberto, risultato come il peggiore della prova. Si è passati quindi alla Prova in Esterna presso il ristorante Mirazur di Mentone, in Francia.

Si è vista anche qui l’affermazione di Bubu, con gli altri spediti al Pressure Test in cui Sara ha dovuto far compagnia a Roberto tra gli eliminati della puntata: un percorso che si è concluso, purtroppo per loro, giusto ad un passo dalla finale.

Finale di Masterchef Italia 12 in diretta TV e streaming: su Sky, le migliori offerte

Ora, saranno Bubu, Edoardo, Hue e Mattia a sfidarsi per la vittoria giovedì 2 marzo a partire dalle ore 21.15.

