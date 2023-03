Final Fantasy VII Reunion: la versione rimasterizzata di un grande classico

Final Fantasy VII Reunion è la versione rimasterizzata di Crisis Core Final Fantasy VII, il gioco originale uscito nel 2007 per PSP. Questa versione per PS5 presenta una grafica completamente rivisitata in HD e una colonna sonora rimasterizzata, che darà agli appassionati di questo franchise l’opportunità di rivivere uno dei capitoli più amati della saga. Attualmente questo titolo ha uno sconto formidabile del 33% su Amazon. Questo significa che lo potete acquistare ad un prezzo conveniente di soli 39,98 euro.

Final Fantasy VII Reunion: tutti stanno approfittando di questa offerta su Amazon

Il gioco segue la storia di Zack Fair, un giovane e ambizioso SOLDIER della Shinra, sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII (1997). Zack ha il compito di rintracciare un SOLDIER di nome Genesis Rhapsodos, ma lungo la sua missione scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e i mostri che vengono creati.

La storia di Final Fantasy VII Reunion offre ai giocatori un’esperienza coinvolgente e avvincente. La presenza di personaggi famosi come Cloud, Sephiroth, Aerith e altri personaggi del franchise di Final Fantasy VII renderà l’esperienza ancora più completa e appagante per i fan del gioco originale.

Inoltre, Final Fantasy VII Reunion ha un’interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento, che renderanno il gameplay ancora più fluido e divertente. La grafica in HD farà rivivere i momenti epici del gioco originale, permettendo ai giocatori di apprezzare ancora di più il lavoro svolto dalla Square Enix per questa versione rimasterizzata.

Per gli appassionati del franchise di Final Fantasy VII, questa versione di Core Reunion è un’occasione imperdibile per rivivere uno dei capitoli più amati della saga con una grafica completamente rivisitata e una colonna sonora rimasterizzata. Inoltre, l’aggiornamento al sistema di combattimento e l’interfaccia rielaborata renderanno il gameplay ancora più coinvolgente e appagante.

Final Fantasy VII Core Reunion per PS5 è attualmente in sconto del 33% su Amazon, il che lo rende ancora più allettante per gli appassionati del franchise. Non perdere l’occasione di rivivere l’epica storia di Zack Fair e scoprire i segreti della Shinra con questa versione rimasterizzata del gioco originale, che oggi può essere tuo ad un prezzo di soli 39,98 euro. Crediamo sia inutile dirti che questo gioco sta andando letteralmente a ruba con questo sconto; se sei interessato non perdere altro tempo e compralo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.