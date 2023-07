Final Fantasy Dissidia NT PS4: la Limited Edition in sconto su Amazon

Final Fantasy Dissidia NT Limited Edition per PS4 è un titolo che trasporta i giocatori in un’emozionante arena di battaglia, offrendo un’esperienza di gioco competitiva senza precedenti. Sviluppato in collaborazione con il Team Ninja di Koei Tecmo Games, questo picchiaduro a squadre offre un gameplay fluido e coinvolgente, insieme a una vasta selezione di personaggi tratti dall’universo di Final Fantasy. Attualmente in sconto del 16% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare un pezzo da collezione, ad un prezzo speciale di soli 59,00 euro.

Final Fantasy Dissidia NT PS4: l’occasione per la tua collezione

L’arena di Final Fantasy Dissidia NT è un luogo in cui i fan della serie possono mettere alla prova le loro abilità e competere con i propri amici. Il gioco presenta un formato 3 vs 3, consentendo ai giocatori di formare squadre e sfidarsi in epiche battaglie. Oltre a un’azione frenetica e avvincente, gli ambienti di gioco sono mozzafiato, ispirati ai mondi e agli scenari iconici degli ultimi 30 anni di Final Fantasy.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di Final Fantasy Dissidia NT è la possibilità di invocare creature leggendarie come Ifrit, Shiva e Odino per ottenere vantaggi strategici sul campo di battaglia. Queste invocazioni possono cambiare le sorti della battaglia e offrono ai giocatori un’ulteriore dimensione tattica da esplorare. Oltre alla componente multiplayer online, il titolo offre anche diverse modalità di gioco per soddisfare le preferenze di ogni giocatore. Ci sono battaglie competitive online, lobby personalizzate per giocare con gli amici, modalità offline e modalità di allenamento per migliorare le proprie abilità.

Con più di 20 personaggi giocabili di Final Fantasy e oltre dieci arene di battaglia emblematiche, Dissidia NT rappresenta un vero e proprio omaggio ai 30 anni di storia della serie. I fan avranno l’opportunità di controllare i loro eroi preferiti e immergersi completamente nell’universo di Final Fantasy.

Ogni battaglia in Final Fantasy Dissidia NT porta ricompense sotto forma di punti esperienza e guil. Queste ricompense consentono ai giocatori di acquisire abilità e personalizzare il proprio personaggio a proprio piacimento, aggiungendo un elemento di progressione al gioco. Il sistema di battaglia Audacia introduce un approccio più profondo e metodico al genere dei picchiaduro. Per vincere, i giocatori devono accumulare punti AUD prima di poter sferrare attacchi PV critici contro i propri avversari, separando abilità e fortuna.

In conclusione, Final Fantasy Dissidia NT Limited Edition per PS4 offre un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente. Approfitta subito dello sconto del 16% su Amazon e acquista questo pezzo unico da collezione al prezzo speciale di soli 59,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi esaurite.

