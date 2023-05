Final Cut Pro e Logic Pro per iPad arrivano oggi: pronti a scaricarli?

Oggi è il gran giorno; fra pochissime ore si potranno scaricare Logic Pro e Final Cut Pro per iPad; dopo averli richiesti ad alta voce per anni, finalmente Apple ha ascoltato i suoi utenti. Sono tantissimi i content creator che attendevano questi due programmi per sfruttare al meglio il proprio tablet. Adesso, con questa grande occasione, si potrà lavorare in completa mobilità anche senza dover portare per forza un laptop o un MacBook in giro. Pensate alla libertà di montare un video in treno o in aereo con il software dedicato, il tutto solo con iPad, magari con l’ausilio di una Apple Pencil. Segnaliamo che le ap sono state ottimizzate per l’interfaccia touch dei gadget.

Cosa ci aspettiamo da Final Cut Pro e Logic Pro per iPad?

Vi ricordiamo però che per utilizzare Final Cut Pro serve un tablet Apple con chip M1 o M2; ergo, vi suggeriamo di comprare iPad Air (2022) a soli 649,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese nel prezzo. È uno dei migliori, nonché uno dei più convenienti per rapporto qualità-prezzo.

Fra poche ore, come detto, Final Cut Pro e Logic Pro saranno disponibili al grande pubblico, anche se molti YouTuber hanno avuto accesso in anteprima alle suddette app e hanno potuto dare uno sguardo approfondito ai software prima del debutto su scala globale. Ovviamente sono programmi professionali quindi hanno un costo, mad state tranquilli; al contrario dei prezzi su Mac che hanno costi una tantum, le versioni per iPad costano, rispettivamente, 49 dollari all’anno o 4,99 dollari al mese cadauna. Serve disporre di iPadOS 16.4 sul proprio device. Apple, in merito al lancio di questi gadget ha dichiarato:

“Final Cut Pro per iPad introduce un potente set di strumenti per i creatori di video per registrare, modificare, completare e condividere, tutto da un dispositivo portatile. Logic Pro per iPad mette il potere della creazione musicale professionale nelle mani del creatore, indipendentemente da dove si trovi, con una raccolta completa di strumenti sofisticati per la scrittura di canzoni, la creazione di beat, la registrazione, l’editing e il missaggio.”

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.