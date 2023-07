Film di Super Mario: il blu-ray per la prima volta in offerta

Se ami i videogiochi e i film d’animazione, non puoi perdere questa offerta imperdibile: il blu-ray del film di Super Mario Bros. è disponibile su Amazon a soli 24,25 euro invece di 29,99, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino.

In più, il blu-ray è venduto e spedito direttamente da Amazon, il che significa che puoi riceverlo a casa tua in tempi brevissimi e con la garanzia di un servizio clienti impeccabile.

Film di Super Mario Bros: il successo dal cinema al casa tua

Super Mario Bros. è un film d’animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, distribuito da Universal Pictures e co-prodotto da Illumination Entertainment e Nintendo. La pellicola è basata sulla serie di videogiochi Super Mario ed è il terzo adattamento cinematografico del personaggio, dopo il film live-action del 1993 e il film animato giapponese del 1986.

Il film racconta le avventure dei fratelli Mario e Luigi, due idraulici di Brooklyn che si ritrovano catapultati in un universo magico, dove devono salvare la Principessa Peach dal malvagio Bowser, che vuole conquistare il Regno dei Funghi con la sua armata di Koopa. Lungo il cammino, i due eroi incontrano vari personaggi e nemici della serie videoludica, come Toad, Donkey Kong, Cranky Kong e Spike.

Divertente omaggio al mondo di Mario, resterai travolto da un prodotto ricco di azione, umorismo e colpi di scena. Il film vanta del resto un cast vocale stellare, con Chris Pratt nella parte di Mario, Anya Taylor-Joy in quella di Peach, Charlie Day in quella di Luigi, Jack Black in quella di Bowser e Seth Rogen in quella di Donkey Kong. Nella versione italiana, Mario è doppiato da Claudio Santamaria.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il blu-ray del film di Super Mario Bros. su Amazon a soli 24,25 euro invece di 29,99 e goditi questo capolavoro d’animazione sul tuo schermo. Affrettati perché le scorte sono limitate e potrebbero esaurirsi in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.