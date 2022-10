FIFA 23 Ultimate Edition in offerta sul PlayStation Store: risparmi un sacco

Con un colpo a sorpresa, FIFA 23 Ultimate Edition è l’offerta della settimana del PlayStation Store. La versione definitiva dell’ultimo gioco di calcio di EA Sports è disponibile infatti con uno sconto di 15 euro che ti permette di acquistarla a soli €74,99 invece di €99,99.

C’è di più: se acquisti una ricarica PSN da €75 su Eneba con un ulteriore sconto puoi pagare la Ultimate Edition poco più di €60. Il risparmio diventerebbe quindi in pratica di quasi 30 euro.

FIFA 23 Ultimate Edition PS4-PS5 in offerta: cosa contiene questa versione?

Ricordiamo che la Ultimate Edition di FIFA 23 è stata pensata per permetterti di avere, in un solo pacchetto, le versioni PS4 e PS5 del gioco, in modo da non doverle comprare separatamente se per caso possiedi entrambe le console o se stai per passare alla nuova generazione.

Oltre a questo, ottieni 4.600 FIFA Points da spendere come vuoi nel negozio virtuale della serie. Se consideri che FIFA 23 per PS5 costa da solo €79,99 e per PS4 €69,99 si tratta di un risparmio più che considerevole.

Tutto quello che devi fare, quindi, è acquistare una ricarica PSN in sconto su Eneba e poi aprire la pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store dal web o direttamente dalla tua console ed effettuare l’acquisto con il credito che hai riscattato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.