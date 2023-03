FIFA 23 Sam Kerr Edition: l'esclusiva Amazon con il 63% di sconto

FIFA 23 Sam Kerr Edition, l’edizione standard di FIFA 23 con una copertina alternativa, è ora in super sconto del 63% su Amazon. Questa versione del gioco, sviluppata da EA Sports, offre una serie di interessanti funzionalità che lo rendono un acquisto consigliato per gli appassionati di calcio, in esclusiva per Amazon. Non perdere questa fantastica occasione ed acquista subito questo titolo ad un prezzo ridicolo di soli 29,99 euro, per Xbox SX.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

FIFA 23: questa è davvero un'occasione che non puoi perdere

Tra le novità di FIFA 23 Sam Kerr Edition, spicca la tecnologia HyperMotion2. Grazie a questa tecnologia, il gioco può contare sul doppio dei dati rispetto alle edizioni precedenti, con oltre 6.000 animazioni realistiche ricavate dai milioni di fotogrammi del sistema di cattura avanzato di FIFA 23. Ciò rende i movimenti dei calciatori estremamente realistici e rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Inoltre, FIFA 23 Sam Kerr Edition permette di vivere le competizioni importanti a livello di nazionali, tra cui la FIFA World Cup Qatar 2022 maschile e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. Si tratta di un’ottima opportunità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, che potranno vivere le emozioni dei due tornei su console. Una delle novità più interessanti di questo titolo riguarda il calcio femminile. Per la prima volta nella storia di EA Sports FIFA, sarà possibile giocare con i club femminili grazie alla presenza dal lancio in FIFA 23 della Barclays FA Women’s Super League e della D1 Arkema. Inoltre, le animazioni dedicate alle calciatrici ottenute attraverso la tecnologia HyperMotion2 rendono i movimenti delle atlete estremamente realistici e rendono il gioco ancora più coinvolgente.

Anche il gameplay di FIFA 23 Sam Kerr Edition è stato notevolmente migliorato rispetto alle edizioni precedenti. La nuova meccanica per i tiri, le punizioni, i calci di rigore e i calci d’angolo rivisti e una fisica realistica aggiungono ulteriore varietà al “The World’s Game”, offrendo un’esperienza di gioco ancora più realistica e coinvolgente.

In conclusione, FIFA 23 Sam Kerr Edition è un acquisto consigliato per gli appassionati di calcio che desiderano vivere un’esperienza di gioco ancora più realistica e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HyperMotion2, al calcio femminile e al cross-play, questo gioco offre molte interessanti funzionalità che lo rendono un acquisto consigliato per gli appassionati di FIFA. Non perdere questo sconto FOLLE del 63% su Amazon e acquista subito questo gioco ad un prezzo ridicolo di soli 29,99 euro. Sbrigati a comprarlo se sei interessato, le scorte disponibili stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.