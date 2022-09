FIFA 23: quali sono le calciatrici più forti? La lista ufficiale

FIFA 23 ha dimostrato sin dal suo annuncio di voler porre grande attenzione sul calcio femminile. L’ennesima conferma arriva oggi con la presentazione dell’elenco completo delle migliori 25 calciatrici che troveremo nel titolo in arrivo il prossimo 30 settembre.

Ricordiamo che l’integrazione del calcio femminile in FIFA 23 comprende le squadre della WSL e della D1 francese, con la FIFA Women’s World Cup Australia/Nuova Zelanda 2023 che sarà inserita con un aggiornamento post-lancio.

FIFA 23: la lista delle calciatrici più forti del gioco

Queste sono le calciatrici più forti che potremo trovare in FIFA 23, con rispettivo valore complessivo e squadra di appartenenza:

Alexia Putellas, 92 – Nazionale femminile spagnola Sam Kerr, 91 – Chelsea Wendie Renard, 91 – Olympique Lyonnais Ada Hegerberg, 91 – Olympique Lyonnais Marie-Antoinette Katoto, 90 – Paris Saint-Germain Lucy Bronzo, 90 – Nazionale femminile inglese Alex Morgan, 90 – Nazionale femminile degli Stati Uniti Caroline Graham Hansen, 90 – Nazionale femminile norvegese Christiane Endler, 89 – Olympique Lyonnais Vivianne Miedema, 89 – Arsenal Beth Mead, 88 – Arsenal Kadidiatou Diani, 88 – Paris Saint-Germain Mapi León, 88 – Nazionale femminile spagnola Irene Paredes, 88 – Nazionale femminile spagnola Jenni Hermoso, 88 – Nazionale femminile spagnola Alexandra Popp, 88 – Nazionale femminile tedesca Sandra Paños, 88 – Nazionale femminile spagnola Amandine Henry, 88 – Olympique Lyonnais Kim Little, 88 – Arsenal Lina Magull, 87 – Nazionale femminile tedesca Lauren Hemp, 87 – Manchester City Grace Geyoro, 87 – Paris Saint-Germain Ashley Lawrence, 87 – Paris Saint- Germain Millie Bright, 87 – Chelsea Lieke Martens, 87 – Paris Saint-Germain

Per la prima volta nella storia del marchio, nel nuovo gioco di calcio avremo la possibilità di scegliere delle squadre di club femminile in arrivo dalla Barclays FA Women’s Super League e dalla Division 1 Arkema. EA Sports ha utilizzato il sistema Dedicated Advanced 11v11 Match Capture per riprendere una partita femminile 11 contro 11 al fine di portarne il massimo realismo all’interno del titolo.

FIFA 23 sarà disponibile a partire dal 30 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. L’accesso anticipato inizierà il 27 settembre e sarà riservato ai possessori della Ultimate Edition.

