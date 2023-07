FIFA 23 PS5: un'esperienza unica con lo sconto FOLLE del 50%

Se sei un appassionato di calcio e un videogiocatore, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere l’incredibile esperienza di FIFA 23 per PS5. Questo eccezionale gioco, finalmente accessibile a tutti grazie a uno sconto pazzesco del 50% su Amazon, è il sogno di ogni amante del calcio virtuale. Approfitta subito di questo AFFARE e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 39,90 euro.

FIFA 23 PS5: un’affare da prendere al volo

Una delle caratteristiche che fa di FIFA 23 un gioco rivoluzionario è la tecnologia HyperMotion2. Questo innovativo sistema può vantare il doppio dei dati rispetto alle edizioni precedenti e introduce oltre 6.000 animazioni realistiche, ottenute dai milioni di fotogrammi catturati attraverso un sofisticato sistema di acquisizione. Il risultato è un livello di realismo senza precedenti, che rende i movimenti dei giocatori sul campo incredibilmente autentici.

In FIFA 23, potrai partecipare alle competizioni calcistiche più prestigiose al mondo con la FIFA World Cup Qatar 2022 per gli uomini e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023 per le donne. Grazie alla tecnologia HyperMotion2, le animazioni delle calciatrici saranno altrettanto realistiche e coinvolgenti, offrendo un’esperienza di gioco unica nel suo genere.

Un’altra grande novità di FIFA 23 è la possibilità di giocare con i club femminili per la prima volta nella storia di EA SPORTS FIFA. La presenza dalla data di lancio della Barclays FA Women’s Super League e della D1 Arkema offre ai giocatori l’opportunità di vivere le emozioni del calcio femminile con animazioni realistiche e coinvolgenti, grazie alla tecnologia HyperMotion2.

Il gameplay di FIFA 23 è stato ulteriormente migliorato, con una meccanica rivista per i tiri, le punizioni, i calci di rigore e i calci d’angolo, nonché una fisica realistica che aggiunge una maggiore varietà e sfida al “The World’s Game”. Sentirai davvero di essere al centro dell’azione, in un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante.

Un’altra grande notizia per i giocatori è l’introduzione del cross-play nelle modalità 1 contro 1 di FIFA Ultimate Team. Ora potrai sfidare i tuoi amici su diverse piattaforme, rendendo l’esperienza di gioco ancora più social e divertente.

FIFA 23 Ultimate Team offre un’esperienza di gioco completamente nuova, con i Momenti FUT e un sistema di intesa rivisto, che ti permetteranno di creare la rosa dei tuoi sogni con nuove ICONE ed Eroi FUT. Queste aggiunte rendono la modalità giocata di FIFA 23 ancora più coinvolgente e appassionante per tutti gli appassionati di calcio.

In conclusione, FIFA 23 per PS5 è un gioco eccezionale che offre un’esperienza di gioco ultra-realistica grazie alla tecnologia HyperMotion2. Con la possibilità di giocare sia le competizioni maschili che quelle femminili, una meccanica di gioco rivisitata e il cross-play, FIFA 23 si conferma un punto di riferimento per i giochi di calcio virtuale. Approfitta subito dello sconto incredibile del 50% su Amazon e unisciti a milioni di appassionati di tutto il mondo per vivere l’emozione del calcio al prezzo stracciato di soli 39,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

